Организаторы представили дизайн медалей зимней Олимпиады 2022 года
Китай показал награды для победителей зимних Олимпийских игр 2022 года
Организаторы зимних Олимпийских игр за 100 дней до начала соревнований показали дизайн наград, которые получат победители. Снимки опубликовали на официальной странице Пекинского комитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Twitter.
На аверсе наград выгравированы пять олимпийских колец, которые огибает название соревнований на английском языке: XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022. На реверсе символ будущих международных соревнований, который огибает официальное название игр на китайском языке.
На кольцах, которые украшают задние стороны медалей, есть 24 точки — это порядковый номер зимних игр, а также символ «звездного неба» и «гармонии между человеком и природой».
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на организаторов соревнований, коробки для хранения медалей сделают из бамбука. Это подчеркнет китайские традиции и станет еще одним подтверждением экологичности проводимых соревнований.
Зимние Олимпийские игры начнутся в Пекине 4 февраля и продлятся до 20-го числа. Спортсмены-паралимпийцы со всего мира примут участие в соревнованиях в столице Китая с 4 по 13 марта. Пекин станет первым городом, где проходили летние и зимние Олимпийские игры.