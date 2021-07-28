Организаторы Олимпиады в Токио попросили спортсменов не кусать медали

Медали, которыми награждаются победители Олимпиады в Токио, сделаны из переработанных электронных устройств, которые собирали в рамках благотворительно акции по всей Японии. Они совершенно точно не съедобны.

Об этом в Twitter сообщили организаторы летних Олимпийских игр.

«Вам не нужно кусать наши бронзовые, серебряные и золотые медали. Хотя мы уверены, что вы все равно будете», — шутливо отмечается в обращении.

Пользователи под постом организаторов Игр с ними не согласились. По их мнению, олимпийские медали сладкие уже потому, что их неимоверно трудно получить.

На сайте Олимпиады сообщается, что для производства медалей на олимпийские и паралимпийские игры в Японии было собрано почти 79 тонн электронных устройств. Из них получили 32 килограмма золота, 3,5 килограмма серебра и около 2,2 килограммов бронзы. Излишки были проданы, а средства пошли на благотворительность.

Впервые за всю истории Олимпийских игр российская женская сборная по спортивной гимнастике завоевала в Токио золотую медаль в командном многоборье. Она стала шестой в копилке страны.