Спорт 02 февраля 2023, 04:14 Организаторы Олимпиады-2024 подтвердили допуск российских спортсменов — СМИ CNN: организаторы подтвердили допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024 РИА «Новости»

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Российские и белорусские спортсмены поедут на Олимпийские игры в 2024 году. Допуск атлетов подтвердили организаторы международных соревнований. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на электронное письмо представителей Paris 2024.

«Организаторы следующих летних Олимпийских игр заявили, что они будут следовать ранее объявленному Международному олимпийскому комитету (МОК) плану разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх», — заявили авторы публикации.

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При этом на соревнованиях будут действовать санкции, введенные ранее МОК против России и Белоруссии. Это значит, что спортсмены из обеих стран смогут выступать только в нейтральном статусе.

Зимой 2022 года МОК порекомендовал не допускать атлетов из России и Белоруссии к соревнованиям из-за проведения спецоперации на Украине. Позже решение пообещали изменить, но флаги и гимны останутся под запретом. Спортсмены смогут соревноваться только под нейтральным флагом.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.