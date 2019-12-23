Организаторы хоккейного матча в Швейцарии включили старый гимн России два раза. Видео

Организаторы матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым» включили старый гимн России. Они извинились и поставили его случайно второй раз. Ситуацию спасли фанаты «Ак Барса».

Гимн «Патриотическая песня» композитора Михаила Глинки использовался в России после распада СССР с 1991 году по 2000 год. Именно его включили организаторы матча. Они поняли свою ошибки только после возмущенных криков и свистков с трибун.

После того, как организаторы по ошибке второй раз его включили, фанаты российских команд исполнили российский гимн а капелла, то есть без общего музыкального сопровождения.