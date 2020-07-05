«Оренбургу» разрешили сыграть против «Рубина»

«Оренбург» предоставил оперативному штабу всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов и сотрудников команды, которые планируют выступить на матче. Это нужно для получения QR-кодов.

«В настоящее время ограничений со стороны регионального отделения Роспотребнадзора для их участия в матче нет», — говорится в заявлении оперштаба.

«Оренбург» и «Рубин» сыграют 5 июля, в 18:30, на «Ак Барс Арене» в Казани. Команда готовится к вылету.

Перед матчем с «Рубином» руководство «Оренбурга» просило о переносе матча. Однако казанский клуб отказал.

Ранее в «Оренбурге» 10 человек — игроки и персонал клуба — заразились коронавирусом. Клуб сидел на карантине и выполнял предписания местного Роспотребнадзора. Медики постоянно контролировали состояние здоровья всех членов команды.

Из-за карантина спортсмены получили два технических поражения подряд от «Краснодара» и «Урала». «Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице. «Рубин» идет на 14-й строчке.