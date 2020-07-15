«Оренбург» проиграл «Зениту» и потерял возможность остаться в РПЛ

Предпоследний 29-й тур соревнования в Петербурге закончился победой «Зенита». «Оренбург» проиграл со счетом 1:4, таким образом он потерял шансы сохранить место в Российской премьер-лиге.

На второй минуте футболист «Оренбурга» Олег Малых забил автогол. На 32 минуте его коллега по команде Джоэль Фамейе отправил мяч в ворота соперника.

У «Зенита» отличились Сердар Азмун, забивший два гола на 62 и 77 минутах. А также Артем Дзюба.

По итогу игры у «Оренбурга» в копилке 24 балла. Это на четыре балла меньше, чем у занимающих предпоследнее место «Крыльев Советов». Таким образом «Оренбург» лишился возможности остаться в главном сезоне российского футбола на следующий сезон. Команда «Зенита» обеспечила себе победу досрочно. У петербургского клуба накоплено 69 баллов.

На днях РПЛ признала главного тренера клуба «Зенит» Сергея Семака лучшим тренером Российской премьер-лиги в июне. За него проголосовали представители премьер-лиги и болельщики.