«Оренбург» оставили без РПЛ

Футбольный клуб «Оренбург» не сможет попасть в следующий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом свидетельствует регламент заседания Исполкома Российского футбольного союза (РФС), установивший порядок проведения стыковых матчей между клубами РПЛ и Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Утвержденный регламент предусматривает, что если клуб с первого или второго места турнирной таблицы ФНЛ не получил лицензию, то его путевка передается команде с третьего или четвертого места. При этом одна пара стыковых матчей отменяется.

Если лицензии нет у команд с третьего и четвертого места турнирной таблицы ФНЛ, то стыковые матчи отменяются совсем.

Издание «Чемпионат» напомнило, что лицензию на участие в РПЛ не получили клубы «Оренбург» (второе место ФНЛ) и «Алания (четвертое место в ФНЛ). Их апелляции рассмотрел комитет РФС по вопросам лицензирования, но оставил без удовлетворения.

В результате напрямую РПЛ выходят команды «Крылья Советов» (первое место ФНЛ) и «Нижний Новгород» (третье место ФНЛ). Будут ли проводиться стыковые матчи станет известно после завершения игры «Алании» со «СКА-Хабаровск». По результатам игры четвертое место может занять другая команда.