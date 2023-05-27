Спорт 27 мая 2023, 23:51 «Оренбург» одержал победу над «Торпедо» в матче РПЛ «Оренбург» обыграл «Торпедо» в матче 29-го тура РПЛ Pxhere

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«Оренбург» на выезде одержал победу на футболистами московского «Торпедо» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Встреча прошла 27 мая в «Лужниках». В команде победителей отличились Дмитрий Воробьев, который забил мяч с пенальти на 42-й минуте игры, тоже самое повторил Джимми Марин на 50-й минуте. Третий гол в ворота соперника оформил на 87-й минуте матча Даниил Капустянский.

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У хозяев поля единственный гол забил Марио Чурич. После удаления на 76-й минуте матча Артема Смолова «Торпедо» завершал игру в меньшинстве.

«Оренбург» набрал 43 очка. Клуб расположился на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Пока футболисты опережают московский «Локомотив» на четыре очка. Но картина может измениться, потому что у железнодорожников есть матч в запасе.

Футболисты «Торпедо» потерпели седьмое поражение подряд. Клуб находится на последней строчке в турнирной таблице. В его активе 13 очков.

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