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    30 июля 2020, 13:42

    «Оренбург» арендовал полузащитника «Зенита»

    Артур Блянихов

    Хавбек «Зенита» Кирилл Капленко будет играть за «Оренбург» на правах арены до конца сезона 2020/2021. Об этом сообщили «Невские новости».

    По данным издания, футболист усилил петербургскую команду зимой 2017 года. Первый матч в основном составе «сине-бело-голубых» он отыграл против башкирской «Уфы».

    Потом он сыграл в Кубке России и Российской Премьер-Лиге. Затем Капленко выступал за дубль «Зенита» и провел 32 матча, записав в свой актив три результативные передачи.

    Новости SMI.FM