«Оренбург» арендовал полузащитника «Зенита»

По данным издания, футболист усилил петербургскую команду зимой 2017 года. Первый матч в основном составе «сине-бело-голубых» он отыграл против башкирской «Уфы».

Потом он сыграл в Кубке России и Российской Премьер-Лиге. Затем Капленко выступал за дубль «Зенита» и провел 32 матча, записав в свой актив три результативные передачи.