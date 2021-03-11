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    11 марта 2021, 19:49

    Опыт и характер помогут Поветкину победить Уайта

    Алена Макаренко

    Боксеру Александру Поветкину будет сложно провести бой против британского спортсмена Диллиана Уайта, но на его стороне опыт, характер и мощь. Об этом сообщил РЕН ТВ.

    Опыт и характер помогут Поветкину победить Уайта

    Поветкин может столкнуться с трудностями во время боя из-за перенесенного в 41 год коронавируса. А 32-летний Уайт считает бой очень важным, поскольку он поставил на кон репутацию и свое имя.

    «Предыдущий их бой, первая встреча показала, что Уайт — бьющий спортсмен. Мы все видели, что Александр был в нокдауне. Но я думаю, что тренерский состав Александра Поветкина учтет все ошибки», — рассказал пауэрлифтер Михаил Кокляев.

    По его мнению, Уайт не сможет положить россиянина.

    Боксер Денис Лебедев считает победителем Поветкина, поскольку на его стороне колоссальный опыт. К тому же, предыдущая победа принесла боксеру уверенность в себе.

    Чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд тоже верит в победу россиянина.

    «Саша достаточно умный боксер, он умеет подстраиваться, умеет переламывать. К этому поединку, я уверен, он проведет работу над ошибками», — заявил спортсмен.

    Схватка тяжеловесов состоится 27 марта в Гибралтаре, напомнила газета «Известия». Изначально боксеры должны были встретиться на ринге 26 ноября.