Опыт и характер помогут Поветкину победить Уайта

Боксеру Александру Поветкину будет сложно провести бой против британского спортсмена Диллиана Уайта, но на его стороне опыт, характер и мощь. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Поветкин может столкнуться с трудностями во время боя из-за перенесенного в 41 год коронавируса. А 32-летний Уайт считает бой очень важным, поскольку он поставил на кон репутацию и свое имя.

«Предыдущий их бой, первая встреча показала, что Уайт — бьющий спортсмен. Мы все видели, что Александр был в нокдауне. Но я думаю, что тренерский состав Александра Поветкина учтет все ошибки», — рассказал пауэрлифтер Михаил Кокляев.

По его мнению, Уайт не сможет положить россиянина.

Боксер Денис Лебедев считает победителем Поветкина, поскольку на его стороне колоссальный опыт. К тому же, предыдущая победа принесла боксеру уверенность в себе.

Чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд тоже верит в победу россиянина.

«Саша достаточно умный боксер, он умеет подстраиваться, умеет переламывать. К этому поединку, я уверен, он проведет работу над ошибками», — заявил спортсмен.

Схватка тяжеловесов состоится 27 марта в Гибралтаре, напомнила газета «Известия». Изначально боксеры должны были встретиться на ринге 26 ноября.