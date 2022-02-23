Опухоль мозга нашли у 20-летнего российского хоккеиста Родиона Амирова

У 20-летнего хоккеиста «Салавата Юлаева» Родиона Амирова нашли опухоль мозга. Об этом сообщил Кайл Дубас — генеральный менеджер клуба «Торонто», который задрафтовал Амирова в 2020 году. Заявление появилось на сайте клуба.

В сезоне-2021/22 Амиров выступал за «Салават Юлаев», но выбыл из-за травмы. Дубас пояснил, что после нее у молодого хоккеиста развились некоторые новые симптомы, которые стали поводом для дополнительного обширного обследования.

«Родион проходит лечение в медицинском учреждении в Германии и не вернется на лед до конца сезона. Наш медицинский персонал принимал участие в этом процессе вместе с персоналом „Салавата Юлаева“, и мы постоянно находимся в прямом контакте с учреждением, чтобы следить за его лечением и уходом», — добавил менеджер.

Сам Родион Амиров, комментируя свой диагноз, подчеркнул, что хочет «сохранять позитивный настрой».

«Я живу нормальной жизнью. Продолжаю тренироваться, кататься, ходить в зал. Врачи поддерживают то, что я продолжаю работать. Никогда нельзя сдаваться».

Родион Амиров намерен вылечиться и вернуться в спорт. Уже сейчас он трижды в неделю выходит на лед, сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на агента игрока Дэна Мильштейна.

«Торонто» выбрал Амирова в первом раунде дрифта НХЛ-2020 под номером 15. В апреле 2021 года хоккеист подписал с клубом контракт новичка на три года.