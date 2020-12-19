Опубликованы результаты тестирования РУСАДА в 2019 году

В 2019 году Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело 9516 допинг-тестирований, из которых 0,9% дали положительный результат. По общему количеству проведенных анализов агентство заняло пятое место среди антидопинговых организаций мира.

Согласно годовому отчету Всемирного антидопингового агентства (WADA), опубликованному на официальном сайте, в списке лидирует немецкое агентство. Оно провело 15 789 тестов, из которых 0,3% были положительными. Второе место заняли британские специалисты, которые провели 9936 анализов, 0,1% из них оказались положительными.

По сравнению с 2018 годом в 2019 году выросло количество проведенных тестов — с 263 519 до 278 047. Зафиксировано снижение год к году числа положительных результатов анализов — с 1,05% до 0,97%.

Ранее комиссия спортсменов WADA заявила, что разочарована уменьшением срока наказании России, которое узаконил Спортивный арбитражный суд (CAS). В агентстве надеялись, что санкции будут более жесткими.