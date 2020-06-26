Опубликовано расписание матчей сборной России в Лиге наций

Опубликован календарь матчей российской сборной по футболу в Лиге наций. Первую игру команда проведет против Сербии 3 сентября на домашнем стадионе.

На выезде сборная сыграет против Сербии 18 ноября. 6 сентября российская команда будет играть в гостях у сборной Венгрии, домашний матч с этим же соперником запланирован на 14 октября.

С футболистами из Турции россияне встретятся 11 октября дома. Выезд в Турцию для сборной России запланирован на 15 ноября. Турнир завершится согласно первоначальному расписанию, 8 июня 2021 года.

Лига наций UEFA стала новым турниром для национальных команд. Он был организован Союзом европейских футбольных ассоциаций для замены товарищеских матчей, под которые каждый год отводились отдельные даты. Теперь эти встречи станут играми Лиги наций UEFA. В турнире принимают участие только европейские сборные.