Опубликован состав сборной России по хоккею для подготовки к ОИ в Пекине

Федерация хоккея России опубликовала состав сборной страны для подготовки к Олимпийским играм в Пекине. В список попали 36 спортсменов.

Среди нападающих пять игроков ЦСКА. Это Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев. Четверо представителей СКА: Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко. Артем Галимов и Дмитрий Воронков из «Ак Барса». Игроки «Динамо»: Станислав Галиев и Вадим Шипачев. Арсений Грицюк и Кирилл Семенов из «Авангарда», Александр Кадейкин из «Салавата Юлаева», Артур Каюмов из «Локомотива», Владимир Ткачев из «Трактора» и Андрей Чибисов из «Металлурга».

В числе вратарей — Ярослав Аскаров и Александр Самонов (оба — СКА), Тимур Билялов из «Ак Барса», Иван Федотов из ЦСКА и Дмитрий Шугаев из «Северстали».

Защитники: Семен Чистяков и Дамир Шарипзянов (оба из «Авангард»), Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба представляют «Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» М), Александр Елесин из «Локомотива». Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург» Мг), Шакир Мухамадуллин из «Салавата Юлаева», Никита Нестеров из ЦСКА, Даниил Пыленков (СКА) и Сергей Телегин из «Трактора».

На групповом этапе российская сборная 9 февраля сыграет с командой Швейцарии. 11 февраля — с Данией, а 12 февраля — со сборной Чехии.