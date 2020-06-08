Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов мира

Стоимость форварда оценивается в 259,2 миллиона евро. В тройку лидеров также вошли игрок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (194,7 миллиона евро) и хавбек дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо (179,1 миллиона евро).

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не вошли в топ-20. Аргентинец, которого оценили в 100,1 миллиона евро, занял 22-е место, а португалец (62,8 миллиона) — 70-е.