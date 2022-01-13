Определился соперник «Зенита» на предсезонном сборе в ОАЭ

На сборе в Объединенных Арабских Эмиратах петербургский «Зенит» сыграет первый матч с клубом «Эмирейтс». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу российской команды.

«Политика Сегодня» уточнила, что товарищеская игра намечена на 19 января. Отмечается, что «сине-бело-голубые» трижды играли с «Эмирейтс». Петербургский клуб победил во всех матчах.

На днях стало известно о переходе нападающего самарских «Крылышек» Ивана Сергеева в «Зенит». Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал трансфер футболиста.

«Если „Зенит“ подписал Сергеева, значит, они думают, что он поможет», — заметил он.