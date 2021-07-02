Определился первый полуфиналист Евро-2020. Не обошлось без казусов

Сборная Испании стала первым полуфиналистом чемпионата Европы по футболу. Она победила сборную Швейцарии во время матча в Санкт-Петербурге. Вырваться в перед позволила серия пенальти .

Основное и дополнительное время команды шли с равным счетом 1:1. Испанцы забили гол на 8-й минуте — мяч в ворота противника забросил Денис Закариа. Швейцария сравняла счет на 68-й минуте — гол забил Джердан Шакири. После этого на поле выбежал один из болельщиков — он успел поздравить нескольких футболистов прежде, чем его задержали.

Счет остался равным до конца встречи, не изменился он и в дополнительное время. Исход игры решила серия пенальти: испанцы оказались сильнее и забили в ворота противника три мяча, когда швейцарцы забросили всего один мяч.

Лучшим игроком матча признали голкипера сборной Испании Унаи Симона, который отразил два мяча во время послематчевой серии.

В полуфинале Испания встретится с победителем четвертьфинала между Бельгией и Италией. Игра пройдет в пятницу в Мюнхене. При этом полуфинал запланирован на 6 июля — встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Уже сейчас понятно, что Испания получит как минимум бронзу в Евро-2020, потому что борьбы за третье место не будет. Его поделят между собой две команды, которые проиграют в полуфинале. Победители же сразятся за первое и второе места.