Определились все участники футбольных еврокубков от России

Стали известны футбольные команды, которые выступят за Россию в Лиге Европы сезона-2020/21. Окончательный состав участников определился после победы петербургского «Зенита» над «Химками» из Московской области в финале Кубка России.

ЦСКА, который занял четвертое место в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ), заполучил прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. Благодаря пятому месту «Ростов» начнет участие в еврокубке с третьего отборочного раунда. А московское «Динамо», которое расположилось в турнирной таблице на шестой строчке, — со второго.

В Лиге чемпионов от России также сыграют чемпион страны «Зенит» и «Локомотив», который стал вторым. Обе эти команды стартуют с группового этапа. «Краснодар», который вышел на третье место, начнет соревнования с третьего раунда квалификации.

ФК «Динамо» сыграет в еврокубках впервые с сезона-2014/15. Тогда бело-голубые дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где проиграли итальянскому «Наполи». Для команды это достижение считается наивысшим в истории Кубка UEFA/Лиги Европы.

«Зенит» обыграл «Химки» в финале Кубка России 25 июля в Екатеринбурге со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил нападающий Артем Дзюба. Благодаря этому петербургский клуб стал обладателем Олимп — Кубка России сезона-2019/20.

Несмотря на поражение «Химок», губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил футболистов за игру и самоотдачу. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев тоже высоко оценил игру подмосковной команды. Он назвал выступление спортсменов достойным, а сам клуб — очень самобытным.