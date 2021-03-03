Определились все участники четвертьфинала Кубка России по футболу

Футбольный клуб «Уфа» обыграл екатеринбургскую команду «Урал». Встреча закончилась со счетом 3:0 в 1/8 финала Кубка России.

Мячи забили Тимур Жамалетдинов на 50-й и 67-й минутах, а также и Комнен Андрич на 62-й с пенальти, сообщил ТАСС.

В эпизоде с первым голом Жамалетдинова голевой передачей отметился Остон Урунов, который в феврале попал в «Уфу» из «Спартака» на правах аренды до конца сезона. При решении назначить пенальти главный судья Павел Шадыханов использовал систему видеоассистента рефери (VAR).

Встреча изначально должна была состояться 22 февраля, однако была перенесена на 3 марта из-за плохих погодных условий.

«Уфа» стала последним четвертьфиналистом Кубка России. Также на этой стадии сыграют московские «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА, «Сочи», тульский «Арсенал», грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». Жеребьевка в одну четвертую финала турнира состоится позже в среду. Матчи данной стадии пройдут уже 7–8 апреля.

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