Спорт 28 ноября 2022, 03:07 Определились участники плей-офф Кубка России по футболу Названы все участники плей-офф Кубка России по футболу freepik

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Групповой этап реформированного Кубка по футболу завершился в России. Первое место в нем в своих квартетах заняли «Краснодар», «Спартак», «Динамо» и «Урал».

Они на стадии плей-офф Пути РПЛ сыграют с «Локомотивом», «Крыльями Советов», «Ростовом» и ЦСКА, которые заняли второе место в своих группах. Первый матч победители групп будут играть дома, второй — на выезде.

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В плей-офф будут участвовать команды Российской премьер-лиги, которые заняли третье место в группах — это «Пари Нижний Новгород», «Зенит», «Ахмат» и «Торпедо». Им предстоит встретится с «Уфой», петербургской «Звездой», тольяттинским «Акроном» или ульяновской «Волгой».

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Жеребьевку участвующих в плей-офф пар запланировано провести 3 декабря. В текущем розыгрыше Кубка России впервые сыграют команды из Медиалиги.

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В мае команда обыграла «Динамо» со счетом 2:1.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что на предстоящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) одним из главных вопросов станет переход организации в Азиатскую конфедерацию футбола.