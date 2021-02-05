Определились участники плей-офф КХЛ от Восточной конференции

Казахстанский «Барыс» в гостях обыграл новосибирскую «Сибирь». Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) закончился со счетом 3:2.

Встречу в Новосибирске посетили 2,6 тысячи зрителей, сообщил ТАСС.

Шайбы в ворота соперников забросили Максим Мусоров на 25-й минуте встречи, Кирилл Панюков — на 47-й и Джесси Блэкер — на 49-й. В составе хозяев шайбами отметились Юрки Йокипакка на 15-й минуте игры и Виктор Комаров — на 24-й.

«Барыс» вышел в плей-офф КХЛ. Клуб из Нур-Султана находится на седьмой строчке таблицы. В его активе 62 очка в 53 матчах. «Сибирь» идет девятой в таблице. В арсенале новосибирской команды 48 очков в 54 встречах.

Победа «Барыса» обеспечила выход в плей-офф и «Автомобилисту». На счету екатеринбургского клуба сейчас 61 очко в 53 матчах.

От Восточной конференции в Кубке Гагарина таким образом примут участие «Ак Барс», «Авангард», «Металлург», «Салават Юлаев», «Автомобилист», «Торпедо», «Трактор» и «Барыс».

Вопрос об использовании музыки на матчах сборной России вместо гимна страны на чемпионате мира по хоккею пока не решен, заявил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель. Он отметил, что сообщения СМИ о возможном использовании песни «Катюша» вместо российского гимна не соответствуют действительности. По словам главы IIHF, этот вопрос требует серьезной проработки. Будет обидно, если зрители начнут отпускать шутки по поводу той или иной мелодии.