Спорт 20 февраля 2023, 23:50 Определились претенденты на спортивный «Оскар» за 2022 год

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Стали известны имена претендентов на награду Laureus, которую также называют спортивным «Оскаром». Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу премии.

Баскетболист Стефен Карри, пилот «Формулы-1» Макс Ферстаппен, прыгун с шестом Арман Дюплантис, теннисист Рафаэль Надаль, футболисты Лионель Месси и Килиан Мбаппе претендуют на награду «Спортсмен года».

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Баскетбольная команда «Голден Стэйт»Мужская, сборная Франции по регби, Red Bull из «Формулы-1», футбольный клуб «Реал», женская сборная Англии по футболу, мужская сборная Аргентины по футболу представлены в номинации «Команда года».

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В категорию «Прорыв года» попали бегун Тоби Амусан, гольфист Скотти Шеффлер, фигурист Нэйтан Чен, теннисист Карлос Алькарас, теннисистка Елена Рыбакина и мужская сборная Марокко по футболу.