Определились пары четвертьфиналистов Лиги чемпионов

Действующий победитель Лиги чемпионов немецкая «Бавария» сыграет в четвертьфинале с одним из лидеров прошлого сезона — французским «Пари Сен-Жермен». Результаты жеребьевки появились на сайте UEFA.

Жеребьевка в четвертьфинал и ½ финала Лиги чемпионов прошла 19 марта в Ньоне. В четвертьфинале «Манчестер Сити» сыграет с «Боруссией», «Порту» с «Челси», «Бавария» с «Пари Сен-Жермен», а «Реал» с «Ливерпулем».

В полуфинале расклад такой: «Бавария»/ПСЖ — «Манчестер Сити»/«Боруссия», «Реал»/«Ливерпуль» — «Порту»/«Челси».

Первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов состоятся уже 6 и 7 апреля, а ответные — 13 и 14 апреля. Полуфинал назначен на 27 и 28 апреля, 4 и 5 мая. Финал пройдет 29 мая в Стамбуле.

Вечером 18 марта после матча 1/8 финала Лиги Европы между ФК «Славия» и ФК «Рейнджерс» произошел скандал. Чешского футболиста Ондржея Куделу избил игрок конкурирующей команды Глен Камара. Главный тренер шотландской ФК Стивен Джеррард заявил, что Кудела позволил себе расистские высказывания. Из-за этого и произошла стычка. Тренер подчеркнул, что верит своему подопечному. «Славия» отвергла обвинения.