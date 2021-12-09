Определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

Определились 15 клубов из 16, которые сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Оставшееся место в этом раунде турнира разыграют итальянская «Аталанта» и испанский «Вильярреал». Матч этих команда был перенесен на сутки из-за снегопада в Бергамо.

После группового этапа клубы поделили на «сеяные» и «несеяные». В первую часть вошли победители групп, во вторую — занявшие вторые места.

В «сеяные» попали английские «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», немецкая «Бавария», амстердамский «Аякс», мадридский «Реал», французский «Лилль» и итальянский «Ювентус», отметило РИА «Новости».

В число «несеяных» вошли английский «Челси», французский «Пари Сен-Жермен», мадридский «Атлетико», лиссабонские «Спортинг» и «Бенфика», миланский «Интер» и австрийский «Зальцбург». В эту же группу войдет победитель матча «Аталанта» — «Вильярреал».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в швейцарском Ньоне в понедельник, 13 декабря, в 14:00 по московскому времени. Команды из одной страны, а также выступавшие в одной группе, согласно правилам, не могут сыграть друг с другом в 1/8 финала.

Накануне футболисты петербургского «Зенита» сыграли вничью в матче заключительного этапа Лиги чемпионов UEFA против английского «Челси». Игра прошла в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 3:3. В группе Н перед заключительным этапом клуб из Петербурга занимал третью строчку.