Определены все участники плей-офф Лиги Европы

В Лиге Европы UEFA завершился групповой этап турнира. По его итогам определились все участники плей-офф. Решающие матчи пройдут весной 2022 года.

В 1/8 финала турнира сумели пройти занявшие первые места в своих группах команды:

Российский «Спартак», французские «Лион» и «Монако», немецкий «Айнтрахт», турецкий «Галатасарай», сербская «Црвена Звезда», немецкий «Байер», английский «Вест Хэм».

За право попасть в 1/8 финала — в так называемый раунд стыковых матчей — вошло восемь команд, занявших вторые строчки в своих группах Лиги Европы, и восемь клубов, занявших третьи места в своих квартетах Лиги чемпионов, отметило РИА «Новости».

В этот перечень попали российский «Зенит», немецкий «Лейпциг», португальский «Порту», «Боруссия» (Дортмунд, Германия), молдавский «Шериф», испанская «Барселона», итальянская «Аталанта», испанская «Севилья», шотландский «Рейнджерс»», испанский «Реал Сосьедад», итальянский «Наполи», греческий «Олимпиакос», итальянский «Лацио», португальский «Брага», испанский «Бетис», «Динамо» (Загреб, Хорватия).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в швейцарском Ньоне в понедельник, 13 декабря, в 14:00 по московскому времени. Команды из одной страны, а также выступавшие в одной группе, согласно правилам, не могут сыграть друг с другом в 1/8 финала.