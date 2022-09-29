«Определенная бронь должна быть и для нынешних членов сборной, и для бывших». Немов — о мобилизации спортсменов | 360°

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«Определенная бронь должна быть и для нынешних членов сборной, и для бывших». Немов — о мобилизации спортсменов

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Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов обсудил с RT ситуацию с частичной мобилизацией в России.

«Считаю, что определенная бронь должна быть и для нынешних членов сборной, и для бывших», — поделился Немов.

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Он заметил, что после завершения спортивной карьеры люди часто остаются в этой системе и тренируют детей, передавая им свой опыт. По его словам, эта связь поколений не должна прерываться.

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«Лучшие спортсмены — это некий наш генофонд, и его нужно сохранить», — добавил Немов.

Спортсмены

Частичная мобилизация в РФ

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