Определен соперник Рублева в финале теннисного турнира в Цинциннати

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл в полуфинале турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати представителя Греции Стефаноса Циципаса. В финале Звереву предстоит выйти на корт против россиянина Андрея Рублева.

В полуфинале Зверев одержал победу со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила два часа 43 минуты.

Циципас сделал десять подач навылет, а также допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнта, отметила «Газета.ru». Зверев сделал 15 эйсов, совершил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из пяти брейк-пойнта.

В финале турнира Зверев встретится с россиянином Андреем Рублевым, который несколько часов назад обошел своего соотечественника Даниила Медведева. Их встреча завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:3.

Во время матча Медведев попытался дотянуться до мяча и случайно налетел на камеру и опрокинул ее. До этого россиянин неоднократно жаловался на установленные точки для операторов позади корта.