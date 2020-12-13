Определен победитель последнего этапа «Формулы-1»

Вторым к финишу пришел финн Валттери Боттас, выступающий за Mercedes. Третье место досталось его партнеру по команде и чемпиону мира британцу Льюису Хэмилтону, который вернулся к гонкам после лечения коронавирусной инфекции.

Российский гонщик Даниил Квят выехал со старта седьмым и финишировал одиннадцатым. Его партнер по команде француз Пьер Гасли занял восьмое место.

Для россиянина это последняя гонка в рамках «Формулы-1». В следующем сезоне его сменит японец Юки Цунода. Но после ухода Квята без россиян мировые гонки не останутся. В следующем сезоне за «Хаас» будет выступать Никита Мазепин, который накануне подписал контракт с командой.