Определен победитель последнего этапа «Формулы-1»
Победителем заезда в 17-м этапе сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» стал пилот команды «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен. Как сообщил ТАСС, соревнования прошли в Абу-Даби.
Вторым к финишу пришел финн Валттери Боттас, выступающий за Mercedes. Третье место досталось его партнеру по команде и чемпиону мира британцу Льюису Хэмилтону, который вернулся к гонкам после лечения коронавирусной инфекции.
Российский гонщик Даниил Квят выехал со старта седьмым и финишировал одиннадцатым. Его партнер по команде француз Пьер Гасли занял восьмое место.
Для россиянина это последняя гонка в рамках «Формулы-1». В следующем сезоне его сменит японец Юки Цунода. Но после ухода Квята без россиян мировые гонки не останутся. В следующем сезоне за «Хаас» будет выступать Никита Мазепин, который накануне подписал контракт с командой.