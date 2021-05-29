Определен лучший игрок сборной России в матче со Швейцарией на ЧМ по хоккею

Лучшим игроком сборной России в матче со Швейцарией на чемпионате мира по хоккею признан нападающий Сергей Толчинский. В матче со швейцарцами он оформил дубль и отдал одну результативную передачу.

Толчинский признался, что поединок выдался тяжелым.

«За 10 минут до конца матча была ничья. Любой гол мог стать переломным. Хорошо, что его забили мы. После шайбы Карнаухова стали играть по счету, немножко от обороны. Швейцарцы ошиблись, мы этим воспользовались и забили еще», — привел его слова Bookmakers-rank.ru.

А лучшим игроком сборной Швейцарии признан центральный нападающий команды НХЛ «Чикаго Блэкхокс» Филипп Курашев.

Пятый матч чемпионата мира по хоккею прошел 29 мая на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге. Сборная России обыграла Швейцарию со счетом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).

Чемпионат мира проходит в Латвии с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании. Четвертьфинальные матчи проведут в Риге 3 июня, а через день состоятся полуфиналы. Турнир завершится 6-го числа матчами за золотые и бронзовые медали.

В связи с санкциями WADA российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года.