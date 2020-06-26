Определен лучший футболист текущего сезона Бундеслиги

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский признан лучшим футболистом немецкой Бундеслиги текущего сезона.

Информация об этом была опубликована на официальном сайте турнира.

Левандовски набрал свыше 50% голосов. В списке лучших игроков первенства второе место у полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, на третьей строчке расположился хавбек леверкузенского «Байера» Кай Хаверц.

Левандовский стал обладателем награды в четвертый раз за последние пять сезонов. В текущем сезоне Бундеслиги, который завершится 27 июня, 31-летний поляк провел 30 матчей и забил 33 мяча.

Форвард «Баварии» уверенно лидирует в гонке бомбардиров турнира. Он обгоняет ближайшего преследователя Вернера на семь голов за тур до конца сезона.

«Бавария» смогла досрочно оформить свой 30-й в истории и восьмой подряд титул чемпионов Германии.