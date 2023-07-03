Спорт 03 июля 2023, 14:07 Onze Mondial: футболист Менди мотивировал свое решение перейти в «Аль-Ахли» амбициозностью клуба

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Сенегальский футболист, вратарь лондонского клуба «Челси» Эдуар Менди мотивировал свой переход в саудовский «Аль-Ахли» амбициозностью клуба. Об этом сообщил сайт Onze Mondial.

Футболист отметил, что Лига Саудовской Аравии становится все лучше. Также игрок назвал свое решение о переходе обдуманным и обоснованным шагом.

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Как сообщил RT, в прошедшем сезоне футболист провел за «Челси» 12 матчей во всех турнирах и пропустил 17 мячей.