Онопко рассказал, каких игроков могут позвать в сборную России по футболу

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко поделился мнением о том, кого из юных футболистов могут пригласить в национальную сборную. Об этом сообщил «СЭ».

По словам Онопко, уже сейчас видно, что неплохие шансы есть у Константина Марадишвили, Наира Тикнизяна, Константина Кучаева, динамовцев Константина Тюкавина и Арсена Захаряна, самарского полузащитника Антона Зиньковского, процитировала слова тренера «Газета.ru».

На взгляд эксперта, Россия богата талантливыми игроками, самое главное, вовремя их заметить и помочь юным футболистам раскрыться.