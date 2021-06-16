Онищенко заявил, что ждет «чуда» от футболистов в матче с Финляндией

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко поделился ожиданиями от предстоящего матча России с Финляндией. Об этом сообщило РИА ФАН.

По его словам, чтобы россияне победили финнов, «нужно чудо».

«Финны сильны в хоккее, но на льду наша сборная их неоднократно уверенно побеждала. Очень прошу российских футболистов, вдохновившись примером нашей хоккейной сборной, сделать все, чтобы выиграть матч», — рассказал Онищенко.

Он добавил, что второй подряд проигрыш станет огромным огорчением и для спортсменов, и для болельщиков.