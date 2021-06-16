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    16 июня 2021, 14:02

    Онищенко заявил, что ждет «чуда» от футболистов в матче с Финляндией

    Дарья Морозова

    Депутат Госдумы Геннадий Онищенко поделился ожиданиями от предстоящего матча России с Финляндией. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По его словам, чтобы россияне победили финнов, «нужно чудо».

    «Финны сильны в хоккее, но на льду наша сборная их неоднократно уверенно побеждала. Очень прошу российских футболистов, вдохновившись примером нашей хоккейной сборной, сделать все, чтобы выиграть матч», — рассказал Онищенко.

    Он добавил, что второй подряд проигрыш станет огромным огорчением и для спортсменов, и для болельщиков.