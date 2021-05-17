Онищенко заявил, что болельщикам Евро-2020 нужно «бросить клич» о вакцинации

Депутат Госдумы заявил, что болельщики Евро-2020 должны сделать прививки от коронавируса. При этом он заметил, что проведение турнира неопасно в нынешней эпидемиологической ситуации, написал сайт kp.ru.

«При разумном соблюдении разумных норм — не опасно и даже полезно. В отличие от прошлого года, мы имеем вакцины. Все футбольные команды должны быть привиты. При соблюдении режима на стадионах это можно и нужно делать», — подчеркнул бывший главный санитарный врач РФ.

Как отметил парламентарий, иностранных болельщиков необходимо привозить анклавно и увозить так же. Вместе с тем они должны иметь при себе сертификат о прививке или хотя бы обследование на коронавирус. По мнению Онищенко, надо «бросить клич болельщикам: не привитого на стадион не пустим». Депутат заключил, что настало время прекращать борьбу с пандемией и продолжать жить.

Ранее сообщалось, что песню Моргенштерна вычеркнули из официального плейлиста чемпионата Европы по футболу. Причиной стало обилие нецензурной лексики. Альбом для Евро-2020 презентовали 14 мая.