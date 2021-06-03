Онищенко назвал 3 основные причины для занятий спортом

Существует три основные причины для регулярных занятий спортом. Их перечислил депутат Госдумы Геннадий Онищенко, передала «Вечерняя Москва».

Среди них идет необходимость в физической активности, которая обусловлена эволюционным развитием человека.

Также спорт поможет устранить негативные последствия малоподвижного образа жизни современных людей.

«Сейчас у людей существует огромный диссонанс между постоянной напряженной работой мозга и абсолютной обездвиженностью. На этом дисбалансе у нас сегодня строится вся сердечно-сосудистая патология», — объяснил Онищенко.

Особенно это актуально для младшего поколения, которое много времени проводит в виртуальном пространстве.

Помимо этого, занятия спортом хорошо сказываются на общем физическом состоянии человека. По словам депутата, достаточная физическая активность — одна из «аксиом», слагающих здоровье организма.

«Это влияет и на продолжительность жизни, и на работоспособность. Существует режим питания и физической активности, который формирует ЗОЖ. Человек может и должен поддерживать свой жизненный тонус. Такие аксиомы, как объем потребляемой пищи и воды, объем физической активности, — это слагаемые физического здоровья», — отметил Онищенко.

Он посоветовал проходить по пять километров в день тем, кто не имеет возможности систематически заниматься спортом. Это необходимый минимум — около 10 тысяч шагов, которые можно легко отследить в специальных мобильных приложениях.