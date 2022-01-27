«Они в шоке»: в Союзе биатлонистов рассказали о реакции спортсменов на запрет лететь на ОИ

Участники российской сборной по биатлону не смогли вылететь на Олимпиаду в Пекине из-за подтвердившегося ковида у руководителя сервис-группы Союза биатлонистов РФ (СБР) Александра Печерского. Глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов для сайта телеканала «Звезда» рассказал о реакции спортсменов.

Печерский, по его словам, находится «в шоке» и крайне огорчен произошедшим. Схожие чувства испытывают члены сборной.

«Здоровье нормальное, тест, во всяком случае, у них отрицательный, но они будут еще сдавать теперь — перед следующим полетом своим, который пока неизвестно, когда состоится. Но, естественно, они тоже в шоке. Это то же самое, как опоздать на самолет. Только на самолет можно пересесть в любой момент, а на Олимпиаду — тут коридор времени гораздо уже», — пояснил Аверьянов.