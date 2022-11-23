Спорт 23 ноября 2022, 00:03 «Они извлекут выводы из этого поражения». Губерниев — о проигрыше аргентинцев Саудовской Аравии на ЧМ Губерниев: поражение Аргентины не лишило ее шансов на победу в ЧМ-2022

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Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев обсудил с ИА НСН победу сборной Саудовской Аравии над Аргентиной в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу, который стартовал в Катаре.

«Не думаю, что у Аргентины большие проблемы. Они извлекут выводы из этого поражения. Саудовская Аравия настроилась невероятно», — заметил Губерниев.

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Он напомнил, что в истории футбола часто случалось так, что команда при не очень удачном старте становилась победителем турнира. Комментатор выразил уверенность, что аргентинцы проведут оставшиеся игры значительно сильнее и будут бороться за призовые места.

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«А что касается аравийцев, мы видим, что это такой маленький футбольный подвиг — обыграть Аргентину. Это чемпионат мира, сенсации случаются, но по одной игре я не стал бы говорить о том, что Аргентина не готова», — добавил Губерниев.