Возвращение датского полузащитника Кристиана Эриксена в футбол после остановки сердца может быть опасным. Об этом сказал работающий с футболистами кардиолог Юрий Васильков.

«Я все-таки такого мнения, чтобы игроку не рекомендовать выступать в таком виде спорта. Были печальные случаи, когда люди умирали, даже в молодом возрасте. Надо бы с ним поговорить. Он жить хочет или хочет в футбол играть? На карту поставлена его жизнь», — объяснил серьезность ситуации врач.

Васильков задался вопросом, кто будет отвечать за случившееся, если у футболиста снова начнутся проблемы со здоровьем или же он умрет. Он предположил, что футболист вполне мог написать отказную о том, что он берет на себя ответственность за последствия, потому что многие врачи наверняка не согласились с тем, чтобы спортсмен претерпевал большие нагрузки.

Футболист Кристиан Эриксен собрался возвращаться в большой футбол после остановки сердца, о чем написал «Чемпионат». С ним подписал контракт клуб «Брентфорд».

Датский спортсмен потерял сознание во время матча первого тура группового этапа Евро-2020. Позже выяснилось, что спортсмен перенес остановку сердца. Врачи решили установить Эриксену кардиостимулятор.