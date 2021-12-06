«Он всех подтролливает». Лыжник Устюгов рассказал об отношении к Губерниеву

Лыжник Сергей Устюгов рассказал «Матч ТВ», какие отношения у него сложились со спортивным комментатором и ведущим Дмитрием Губерниевым.

«Он всех подтролливает. Обижаюсь ли на него? А что на него обижаться, он мне ничего плохого не сделал, так болтает, но это работа его, болтать», — приводит слова Устюгова «Газета.ru».

Отмечается, что Устюгов завоевал серебро в мужской эстафете в последней гонке на втором этапе Кубка мира в Лиллехамере. Кроме него в составе российской сборной выступили Артем Мальцев, Илья Семиков и Александр Терентьев.