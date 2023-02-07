Спорт 07 февраля 2023, 19:47 «Он вполне способен себя там проявить». Колыванов — о назначении Кержакова на пост наставника «Кармиотиссы»

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Экс-игрок российской сборной по футболу Игорь Колыванов обсудил с RT сообщение о том, что Александр Кержаков возглавит кипрскую команду «Кармиотисса».

«Я считаю, что Кержаков, согласившись работать на Кипре, не теряет абсолютно ничего», — подчеркнул Колыванов.

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По его словам, у 40-летнего Кержакова вся карьера впереди и возможность поработать с кипрским клубом позволит ему получить важнейший опыт. Он заметил, что во главе европейских команд вставали единицы российских специалистов.

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«Считаю, он вполне способен себя там проявить», — выразил уверенность Колыванов.