«Он талантливый игрок и скоро станет большой звездой». Кристиан Карамбе — об Александре Головине
Бывший хавбек сборной Франции и мадридского «Реала» Кристиан Карамбе обсудил с «Чемпионатом» игру полузащитника «Монако» Александра Головина.
«Головин просто блестяще играет после травмы. Он талантливый игрок и скоро станет большой звездой», — цитирует Карамбе «Газета.ru».
Он выразил надежду, что Головин и дальше будет демонстрировать прекрасную игру.
По данным издания, в матче 24-го тура Лиги 1 с «Нимом» Головин оформил хет-трик. Отмечается, что впервые во взрослой карьере россиянин забил за одну игру три гола.