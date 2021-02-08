«Головин просто блестяще играет после травмы. Он талантливый игрок и скоро станет большой звездой», — цитирует Карамбе «Газета.ru».

Он выразил надежду, что Головин и дальше будет демонстрировать прекрасную игру.

По данным издания, в матче 24-го тура Лиги 1 с «Нимом» Головин оформил хет-трик. Отмечается, что впервые во взрослой карьере россиянин забил за одну игру три гола.