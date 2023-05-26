Спорт 26 мая 2023, 20:46 «Он слабенький». Овечкин ответил на предложение Смолова потолкаться с Дзюбой Хоккеист Овечкин назвал футболиста Дзюбу слабеньким РИА «Новости»

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в шутку назвал игрока столичного «Локомотива» Артема Дзюбу слабеньким. Хоккеист высказался в адрес Дзюбы в разговоре с игроком «Динамо» Федором Смоловым, сообщило РИА «Новости».

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги в пятницу побывал на тренировке «Динамо», которую провели в преддверии матча 29-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

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Овечкин пообщался с игроками, в какой-то момент Смолов предложил ему провести игру против Дзюбы.

«У них Артем, а ты у нас потолкаешься», — сказал нападающий «Динамо».

Овечкин ответил на это предложение с улыбкой, сказав, что «толкаться» с Дзюбой нечего, потому что «он слабенький».

Нападающий Артем Дзюба останется в московском «Локомотиве» до конца сезона-2023/2024. Футбольный клуб заключил со спортсменом новый контракт с возможностью продления еще на один год.