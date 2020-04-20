    20 апреля 2020, 13:21

    «Он сбежал, словно собака с поджатым хвостом». Фергюсон — о Нурмагомедове

    Анастасия Кременчугская

    Тони Фергюсон, американский боец UFC, предложил 31-летнему российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову завершить карьеру. Об этом написал сайт NEWS.ru.

    Фергюсон, выступающий в легкой весовой категории, считает, что российскому бойцу пора завершать свою карьеру.

    «Я думаю, он знает [что ему пора уходить]. Дело не UFC, а в Хабибе. Этот чувак, по сути, сделал это. Он сбежал, словно собака с поджатым хвостом», — заявил американский боец.

    Бой между Фергюсоном и Нурмагомедовым должен был состояться 18 апреля в рамках турнира UFC 249. Из-за пандемии коронавируса россиянин не смог прилететь на бой. Напомним, Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легкой весовой категории.

    Фергюсон сразится с соотечественником Джастином Гейтжи за титул временного чемпиона UFC в легком весе.

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