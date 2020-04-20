Фергюсон, выступающий в легкой весовой категории, считает, что российскому бойцу пора завершать свою карьеру.

«Я думаю, он знает [что ему пора уходить]. Дело не UFC, а в Хабибе. Этот чувак, по сути, сделал это. Он сбежал, словно собака с поджатым хвостом», — заявил американский боец.

Бой между Фергюсоном и Нурмагомедовым должен был состояться 18 апреля в рамках турнира UFC 249. Из-за пандемии коронавируса россиянин не смог прилететь на бой. Напомним, Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легкой весовой категории.

Фергюсон сразится с соотечественником Джастином Гейтжи за титул временного чемпиона UFC в легком весе.

Ранее Федерация бокса России сообщила о готовности предложить провести бой между популярными музыкантами Тимуром Юнусовым и Василием Вакуленко.

Также Москва подаст заявку в Международную ассоциацию бокса о проведении в столице России олимпийского квалификационного турнира.