«В плане спорта Женя — это камень, не побоюсь этого слова, гений. Он реальный профи», — признался Ягудин.

Он напомнил, что Плющенко неоднократно демонстрировал свой профессионализм и мастерство, выходя на лед на протяжении многих лет. По словам Ягудина, им нравилось соревноваться, а тот конфликт, который был в умах у людей, искусственно раздули журналисты.

«Он крутой спортсмен», — констатировал фигурист.