«Он реальный профи и крутой спортсмен». Алексей Ягудин — о Евгении Плющенко
Российский фигурист Алексей Ягудин поделился своим мнением о Евгении Плющенко и рассказал, в каких отношениях он сейчас находится с коллегой. Спортсмена процитировал сайт «Мир 24».
«В плане спорта Женя — это камень, не побоюсь этого слова, гений. Он реальный профи», — признался Ягудин.
Он напомнил, что Плющенко неоднократно демонстрировал свой профессионализм и мастерство, выходя на лед на протяжении многих лет. По словам Ягудина, им нравилось соревноваться, а тот конфликт, который был в умах у людей, искусственно раздули журналисты.
«Он крутой спортсмен», — констатировал фигурист.