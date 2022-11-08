Спорт 08 ноября 2022, 12:38 «Он не тянет». Губерниев — об уходе Дзюбы из клуба «Адана Демирспор»

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обсудил с ИА НСН разрыв договора между нападающим Артемом Дзюбой и турецкой командой «Адана Демирспор».

«Он не тянет. Это обоюдное решение, футболист не сам решает, уходить или оставаться, он играет в команде», — заметил Губерниев.

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По его словам, Дзюбе хватает мастерства, но физическая форма футболиста относительна плоха. Журналист назвал это футбольной импотенцией. Журналист выразил сожаление, что форвард уже не такой сильный и крепкий, каким его привыкли видеть болельщики.

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«Думаю, как спортсмен Дзюба не закончился, но в передовых командах он играть уже не будет», — резюмировал комментатор.