По данным издания, в активе Овечкина 695 заброшенных шайб. Россиянин находится на восьмом месте в списке лучших нападающих НХЛ. На счету Гретцки 894 результативных броска.

По его словам, все видят, как Овечкин открывается на своем месте и знают, что шайба будет именно там.

«Так и происходит, а он не промахивается», — заметил легендарный спортсмен.