    04 февраля 2020, 14:41

    «Он не промахивается». Уэйн Гретцки — об игре Александра Овечкина

    Артур Блянихов

    Лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки оценил игру форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт Национальной хоккейной лиги.

    По данным издания, в активе Овечкина 695 заброшенных шайб. Россиянин находится на восьмом месте в списке лучших нападающих НХЛ. На счету Гретцки 894 результативных броска.

    По его словам, все видят, как Овечкин открывается на своем месте и знают, что шайба будет именно там.

    «Так и происходит, а он не промахивается», — заметил легендарный спортсмен.