«Он не промахивается». Уэйн Гретцки — об игре Александра Овечкина
Лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки оценил игру форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт Национальной хоккейной лиги.
По данным издания, в активе Овечкина 695 заброшенных шайб. Россиянин находится на восьмом месте в списке лучших нападающих НХЛ. На счету Гретцки 894 результативных броска.
По его словам, все видят, как Овечкин открывается на своем месте и знают, что шайба будет именно там.
«Так и происходит, а он не промахивается», — заметил легендарный спортсмен.