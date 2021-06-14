Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча на чемпионате Европы. Когда к нему подбежали медики, он дышал, а сердце билось. Но через несколько секунд все резко изменилось. Об этом рассказал главный врач сборной Дании Мортен Бесен.

«Он отключился: был момент, когда Кристиан был уже не с нами, мы его вернули. Когда он упал, нас позвали на поле. Стало понятно, что он без сознания. Когда мы подбежали, он лежал на боку и дышал, а его сердце билось. Затем ситуация резко изменилась, и мы сделали ему массаж сердца», — передал сайт Sports.ru слова Бесена.

Он отметил, что очень быстро и качественно помогли экстренные службы. К жизни спортсмена удалось вернуть после одного разряда дефибриллятора.

По словам Бесена, сейчас футболист находится в стабильном состоянии. Он уже отвечает на вопросы, сердце снова работает нормально. Несмотря на то, что все показатели в норме, Эриксен останется в больнице для дальнейшего обследования.

«У нас нет объяснения, почему это случилось, ничего об этом не могу сказать. Я не видел момента вживую, только на экране потом. Объяснения у меня пока действительно нет», — заключил главный врач.

Футболист рассказал журналистам, что чувствует себя хорошо и сдаваться не собирается. Для него также важно понять, что с ним произошло на поле.

Спортивный директор Петер Меллер отметил, что первым делом Эриксен поинтересовался, как его коллеги, он также сказал, чтобы за него не переживали и продолжали матч.