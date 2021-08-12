«Он был капитаном». Карпин рассказал о будущем Дзюбы в сборной

Новый тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре об Артеме Дзюбе заявил, что тот раньше был капитаном, а сейчас он не знает, кто займет это место. Интервью опубликовал YouTube-канал Nobel.

«Дзюба — капитан сборной России? Был, на Евро. А сейчас я даже пока не знаю, кто будет в сборной, а уж тем более кто будет капитаном. Сначала надо выбрать 27-28 футболистов и потом выбирать капитана. РФС со мной не проговаривал эту тему: если бы мне навязывали какого-то игрока, меня бы в сборной не было», — сказал Карпин в беседе с Нобелем Арустамяном.

Отношения между Дзюбой и Карпиным можно назвать напряженными. Ранее футболист рассказывал, что не здоровался с Карпиным, потому что тот много сделал для него нехорошего. Летом этого года тренер сборной заявил в соцсетях, что до сих пор не здоровается со спортсменом.

В конце июля Карпин заявил, что Артем Дзюба будет играть в национальной команде, если сможет принести ей пользу. Он подчеркнул, что его личные отношения с игроком не повлияют на это.

Валерия Карпина назначили вместо Станислава Черчесова главным тренером сборной России по футболу.