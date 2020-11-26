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    26 ноября 2020, 16:23

    «Он был и остается кумиром миллионов». Валерий Газзаев — о Диего Марадоне

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы, советский футболист Валерий Газзаев напомнил РИА ФАН, что Диего Марадона был одним из лучших игроков мирового футбола.

    «Он был и остается кумиром не только миллионов болельщиков, профессиональных футболистов, но и детей, которые занимаются в спортивных школах», — заметил парламентарий.

    По его мнению, всем профессиональным спортсменам надо стремиться к мастерству легендарного аргентинца. Уход игрока такого масштаба, по словам Газзаева, оставил в сердцах миллионов пустоту.