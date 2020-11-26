«Он был и остается кумиром не только миллионов болельщиков, профессиональных футболистов, но и детей, которые занимаются в спортивных школах», — заметил парламентарий.

По его мнению, всем профессиональным спортсменам надо стремиться к мастерству легендарного аргентинца. Уход игрока такого масштаба, по словам Газзаева, оставил в сердцах миллионов пустоту.