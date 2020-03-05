Омский фитнес-центр продавал абонементы полным людям дороже, чем худым

В Омске фитнес-центр продавал посетителям с лишним весом абонементы в два раза дороже, чем худым. Теперь его ждут суды.

Как пишет Telegram-канал Mash, посетитель фитнес-центра Сергей Лакота пришел продлить свой абонемент по акции за 6 999 рублей. Но ему отказали, потому что его вес превышает 100 килограммов, а значит скидки ему не положены. Взамен предложили купить абонемент за 12 тысяч рублей.

Мужчина посчитал, что это является дискриминацией и решил с этим бороться. Он приобрел абонемент за полную стоимость и направил жалобу по рекламе и дискриминирующим условиям.

Первое дело он уже выиграл, а вот второе — проиграл. Но мужчина намерен идти до конца и готовит документы для подачи в Роспотребнадзор.

Другой посетитель клуба, которому тоже отказали в покупке абонемента, поддерживает Лакоту. По словам мужчины, в рекламных буклетах не было никаких звездочек или сносок о том, что за 6999 рублей можно купить абонемент только если твой вес ниже центнера.

Ранее бывший диктор «Би-би-си» Майкл Бюерк заявил, что не нужно лечить людей от ожирения, а лучше дать им умереть, чтобы сохранить бюджетные деньги.